«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 9 ноября.

Предупреждение будет действовать 9 и 10 ноября, порывы ветра в этот период могут достигать 17 метров в секунду.

— Период предупреждения с 21:00 9 ноября до 21:00 10 ноября, — уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осени, температура впервые опустилась ниже нуля.

Кроме того, Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника. Москвичей ожидают первые заморозки и слабая гололедица. Затяжное похолодание ожидается во всей европейской части России.

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