Малышева объяснила, когда больному коронавирусом нужно вызывать скорую

Телеведущая Елена Малышева / Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, как вести себя тем, у кого обнаружен коронавирус. По ее словам, стоит рассмотреть три типа больных:

— В каком случае вы можете остаться дома, когда вас должен навестить врач и когда вы безотлагательно должны вызывать скорую помощь. Можно остаться дома, если температура 38,5 и ниже, и снижается жаропонижающими препаратами, если у вас нет одышки, если насыщение крови кислородом выше 95 процентов, — заявила врач.

Малышева отметила, что лечение в домашних условиях симптоматическое — прием жаропонижающих, пить много воды. Если пациент находится в группе риска, имеет ожирение, диабет, болезни сердца, то ему должны назначить антикоагулянты. Для этого нужно вызвать врача.

Телеведущая напомнила, что в скорую нужно звонить, если одышка такая, что человек не может говорить.

— Это может быть без кашля. Если температура выше 38,5 не снижается. Главный симптом — одышка. Если у вас есть пульсоксиметр, то показатель кислорода в крови ниже 90 процентов — показатель для госпитализации, — отметила Малышева.

Малышева призвала людей не делать компьютерную томографию без направления врача, потому что это не влияет на постановку диагноза и методы лечения, а лишь создает панику.

Видео опубликовано на YouTube.

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