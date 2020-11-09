Лидеры стран ШОС примут Московскую декларацию по итогам саммита во вторник
Во вторник, 10 ноября, участники Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества примут Московскую декларацию. Об этом пресс-служба Кремля сообщила в понедельник, 9 ноября.
По данным властей, участники саммита обсудят вопросы развития сотрудничества в рамках ШОС, обменяются мнениями по насущным вопросам международной и региональной повестки дня, а также подпишут ряд бумаг.
— По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов, — отметили в Кремле.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — это международная организация, которая была основана 15 июня 2001 года. В ее состав входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан.
В отличие от НАТО, ШОС не является военным альянсом. Также организацию нельзя отнести к разряду открытых регулярных совещаний по безопасности, как, например, АРФ.
Вместо этого ШОС занимает промежуточное положение: ключевыми задачами организации является укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем страны-участницы, а также борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком.
Помимо этого, целью ШОС также провозглашено развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
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