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Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности Российской Федерации иметь зарубежные счета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 9 ноября.

Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности». Проект был внесен в рамках реализации принятых поправок к Конституции РФ.

Согласно документу, зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещено открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Ранее Путин отправил в отставку главу Минстроя Владимира Якушева. Он переходит на пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Также глава государства отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

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