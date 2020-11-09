Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности Российской Федерации иметь зарубежные счета. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 9 ноября.
Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности». Проект был внесен в рамках реализации принятых поправок к Конституции РФ.
Согласно документу, зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещено открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.
Ранее Путин отправил в отставку главу Минстроя Владимира Якушева. Он переходит на пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Также глава государства отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.
Читайте также: Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до десяти