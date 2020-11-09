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Международные резервы России снизились из-за падения цены на золото
Фото: facebook.com/nalog.ru

Международные резервы России снизились из-за падения цены на золото

Вероника Кузьминова

Экономика

Международные резервы России снизились на 0,6 миллиарда долларов в октябре. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

После снижения объем международных резервов составил 582,845 миллиарда долларов. Доля золота в резервах сохранилась — составляет 23,8 процента. При этом цена монетарного золота снизилась на 460 миллионов долларов и составляет 138,7 миллиарда.

За второй месяц осени стоимость валютных резервов снизилась на 0,03 процента. Она составляет 444,2 миллиарда долларов, передает Интерфакс.

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