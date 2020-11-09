Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалисты объяснили, почему смартфоны на базе Android страдают проблемой с зарядкой
Фото: «Вечерняя Москва»

Специалисты объяснили, почему смартфоны на базе Android страдают проблемой с зарядкой

Захар Чайченко

Технологии

Эксперты в области цифровой техники провели исследование и выяснили способы решения проблем с зарядкой у смартфонов на базе Android.

Первый способ заключается в том, что нужно просто перезагрузить телефон, так как проблема может быть скрыта в программном обеспечении гаджета. Во-вторых, неисправность может быть не в самом устройстве, а в розетке. В-третьих, следует посмотреть, как функционирует кабель, так как он может быть поврежден. Четвертая проблема может быть связана непосредственно с зарядным портом смартфона. В данном случае специалисты советуют отнести свое мобильное устройство в ремонт. Если при подключении телефон не начнет заряжаться, то проблема может быть заключена в сетевом адаптере, передает портал Business Insider.

В том случае, если все вышеупомянутые способы не сработали, это может значить одно, что аккумулятор у телефона просто-напросто сломался и его нужно заменить.

Читайте также: Эксперт объяснил, как обезопаситься от прослушки

мобильные телефонызарядка для телефонаиспользование телефонов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Все мнения
О проекте