Специалисты объяснили, почему смартфоны на базе Android страдают проблемой с зарядкой

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Эксперты в области цифровой техники провели исследование и выяснили способы решения проблем с зарядкой у смартфонов на базе Android.

Первый способ заключается в том, что нужно просто перезагрузить телефон, так как проблема может быть скрыта в программном обеспечении гаджета. Во-вторых, неисправность может быть не в самом устройстве, а в розетке. В-третьих, следует посмотреть, как функционирует кабель, так как он может быть поврежден. Четвертая проблема может быть связана непосредственно с зарядным портом смартфона. В данном случае специалисты советуют отнести свое мобильное устройство в ремонт. Если при подключении телефон не начнет заряжаться, то проблема может быть заключена в сетевом адаптере, передает портал Business Insider.

В том случае, если все вышеупомянутые способы не сработали, это может значить одно, что аккумулятор у телефона просто-напросто сломался и его нужно заменить.

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