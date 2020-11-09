Продюсер сериала «Мажор» рассказал о продолжении проекта

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Звезды вспомнят прошлое в новом шоу. Ведущим новой викторины стал Виктор Логинов, который протестирует знаменитостей на знание событий прошлых лет.

В новом шоу «Назад в будущее» артисты кино и шоу-бизнеса будут отвечать на вопросы из серии «В каком году вышла в эфир знаменитая реклама «Звезду графу Орлову» или «Благодаря кому во время землетрясения в 1994 году спасся Джордж Клуни?», а помогут им логика, эрудиция и находчивость.

— Абсолютное большинство людей из стран Содружества очень любят вспоминать советские годы. Более того, сегодня в соцсетях наблюдается тренд на ностальгию по СССР даже у того поколения, которое родилось уже после его развала. Поэтому в новой исторической викторине больший акцент, конечно же, будет сделан на недавнее прошлое, общее для наших зрителей во всех странах СНГ, — рассказал генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин.

— Запоминайте свою жизнь. Храните семейные альбомы. Коллекционируйте моменты счастья. Ведь есть только миг между прошлым и будущим, — призывает новый ведущий телеканала «Мир» Виктор Логинов.

Ранее генеральный продюсер проекта «Мажор» Иван Самохвалов рассказал, когда стоит ожидать продолжения сериала. Как сказал Самохвалов в программе «Синемания. Область культуры» на «Радио 1», история выйдет на большой экран.

— Художественный фильм «Мажор» уже создан. Мы решили сделать его в духе «Полицейского с Рублевки», который собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей. Это кино идет базисно как комедия, а мы взяли драму и сделали из нее комедийный боевик. Получился такой коммерческий зрительский продукт, — рассказал продюсер.

Главную роль в картине исполнил Павел Прилучный. Сейчас команда проекта ждет отступления коронавируса, чтобы выпустить фильм в широкий прокат.

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