Трамп отправил в отставку министра обороны США 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Об этом американский лидер написал в Twitter-аккаунте.

Исполняющим обязанности министра обороны страны назначен Кристофер Миллер.

— Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны, — написал Трамп.

Он добавил, что Миллер отлично справится с обязанностями главы Пентагона. Также американский президент поблагодарил за работу Эспера.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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