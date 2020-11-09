Трамп отправил в отставку министра обороны США
Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в отставку министра обороны Марка Эспера. Об этом американский лидер написал в Twitter-аккаунте.
Исполняющим обязанности министра обороны страны назначен Кристофер Миллер.
— Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны, — написал Трамп.
Он добавил, что Миллер отлично справится с обязанностями главы Пентагона. Также американский президент поблагодарил за работу Эспера.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от демократов Джо Байден и другие кандидаты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, поскольку из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.
Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.
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