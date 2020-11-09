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«Позвоните пожарным»: Тимати и Джиган удивили подписчиков своим рельефом
Фото: instagram.com/timatiofficial

«Позвоните пожарным»: Тимати и Джиган удивили подписчиков своим рельефом

Захар Чайченко

Звезды

Певец и продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, встретился с рэпером Джиганом, настоящее имя которого Денис Устименко. Известные исполнители встретились на мальдивском пляже. Джиган в честь этого опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное с Юнусовым фото, на котором оба артиста показали объемную мускулатуру на фоне сверкающей молнии.

— Поднялись на «ТикТоке» with my brother Тимати, — отметил Джиган в подписи под фотографией.

Подписчики тут же оценили звездный рельеф рэперов и позавидовали прекрасной физической форме обоих артистов: «Даже погода офигела»; «Ого как подкачались»; «Кто-нибудь, позвоните пожарным, потому что этот пост — огонь».

Напоминаем, Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую звукозаписывающую компанию — «Ракета» — 27 июля. В своем заявлении Юнусов отметил, что Black Star превратилась в группу компаний, которая сфокусирована на оборотах, статистике и прочей бюрократии.

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рэпТиматиДжиган
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