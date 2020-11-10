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Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Владимир Путин отметил, что правоохранителям приходится работать в непростых условиях / Фото: youtube.com/TASS

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Юлия Курганова

Общество

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Он отметил, что у правоохранителей по-настоящему важная и благородная работа.

Лидер страны подчеркнул, что сотрудники МВД должны обладать сильными чертами характера и большой выносливостью.

— Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей — это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа. Здесь нужны воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека, готовность стойко выдерживать самые высокие нагрузки, не отступать перед испытаниями. Следуя долгу и присяге, верно служить закону и народу России. Такие сильные, глубокие традиции мужества, истинного патриотизма закладывались и укреплялись десятилетиями, многими поколениями испытанных бойцов правопорядка, — сказал президент.

Также Путин поздравил ветеранов, которые помогают воспитывать молодых сотрудников МВД. Он пожелал им здоровья, поблагодарил за верность долгу и готовность делиться опытом.

Кроме того, российский лидер отметил, что в настоящее время правоохранителям приходится работать в непростых условиях, которые связаны в том числе с эпидемией коронавируса. Он попросил сотрудников органов внутренних дел и дальше действовать решительно и принципиально в интересах граждан страны.

В завершение поздравительной речи Путин пожелал сотрудникам МВД успехов в службе, взаимопонимания и любви, поддержки со стороны родных.

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