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Министр обороны Украины заразился COVID-19
Андрей Таран перешел на режим самоизоляции/ Фото: youtube.com

Министр обороны Украины заразился COVID-19

Юлия Курганова

В мире

Министр обороны Украины Андрей Таран заразился коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на данные оборонного ведомства.

Министр перешел на режим самоизоляции и работает в дистанционном режиме. Уточняется, что его состояние и самочувствие удовлетворительные, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что COVID-19 выявили у лидера Украины Владимира Зеленского и руководителя офиса президента Андрея Ермака. Контактировавшие с ними люди будут пребывать на самоизоляции до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

По данным на 9 ноября, на Украине за сутки зарегистрировано 8687 заразившихся COVID-19. С начала пандемии в стране выявили 469 018 человек с коронавирусом, вылечились 209 143 пациентов, скончались 8565 человек.

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