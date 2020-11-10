Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 10 ноября, в столичном регионе погодные условия будут формироваться в большей степени под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди со снегом.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 2–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается 1–6 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывами будут достигать 12–14 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погодные условия для метеочувствительных людей неблагоприятные и могут вызывать различные симптомы недомогания. Прежде всего, могут обостряться воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Влажно-прохладные дискомфортные условия очень часто становятся причиной роста простудных и вирусных заболеваний, поэтому следует соблюдать меры предосторожности и не переохлаждаться. Более внимательными к своему состоянию следует быть и лицам с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно гипертоникам, атеросклерозом сосудов, с частыми приступами мигрени. Важно соблюдать все рекомендации врача, не пропускать прием медикаментов, не перегружать чрезмерно организм, использовать домашние средства, улучшающие самочувствие.

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