Ученые объяснили причину трансформации здоровых клеток в раковые

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Ученым из США удалось выяснить, что период трансформации нормальной клетки в злокачественную непременно включает в себя два процесса: усиление антиоксидантной защиты и синтез нуклеотидов. Данная исследовательская работа была опубликована в издании Cell Metabolism.

Врачам из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые удалось сверхэкспрессировать ген с обозначением G6PD, производящий фермент, который активен почти во всех клетках тела, а кроме того участвует в обычной переработке углеводов. В итоге исследователям удалось выяснить, что данная трансформация превращала человеческие клетки в раковые и приводила к появлению опухолей у подопытных мышей.

Следом они провели анализ механизмов, участвующих в данной сверхэкспрессии для того, чтобы установить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Ученые выявили закономерность, что G6PD сопутствует выработке критически важного кофермента, способного оказать поддержку окислительно-восстановительному балансу, а также значительному количеству предшествующих нуклеотидов. В тех условия, в которых провоцируется окислительный стресс, нормальная клетка становится деформированной, в то же время раковая клетка функционирует в нормальном режиме.

Кроме того, выводы, сделанные врачами дают подтверждение тому факту, что антиоксиданты поддерживают прогрессирование опухоли, а не способствуют ее уменьшению. Исследовательская работа также объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных и применяемых химиотерапевтических препаратов от рака.

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