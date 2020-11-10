Телепрограмму «ДНК» могут закрыть из-за гибели ее ведущего Колтового

Фото: instagram.com/koltovoy

Старший редактор телепрограммы «ДНК» на телеканале НТВ Екатерина Федосеева сообщила, что на данный момент нет точных сведений о том, будут ли выходить новые выпуски. Проект могут заморозить из-за смерти ведущего Александра Колтового.

По ее словам, она ждет решения руководства.

— Пока ничего непонятно, — цитирует Федосееву ФАН.

Напомним, самолет Cessna, в котором находился ведущий НТВ, потерпел крушение днем 7 ноября возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате крушения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Расследованием трагедии занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

В качестве основных версий трагедии с самолетом в Подмосковье, где погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассматриваются ошибка пилота или неисправность техники.

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он перешел в проект «Звезды сошлись», став новым напарником Леры Кудрявцевой и заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ ведущий работал на телеканале «Наука 2.0».

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