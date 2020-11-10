Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение перекрыли в районе крупного пожара в Печатниках
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Движение перекрыли в районе крупного пожара в Печатниках

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14АКарта всех событий

В Москве в Печатниках перекрыли движение в районе пожара, который произошел в одном из ангаров. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник, 10 ноября.

— 3-й Угрешский проезд: движение полностью перекрыто, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в ангаре по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14а. По данным МЧС, из огня спасли четверых человек. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Известно, что во время пожара крыша ангара обрушилась. В результате случившегося никто не пострадал, пожарные ликвидировали возгорание в 13:29.

Читайте также: Спасатели локализовали пожар в ангаре в Печатниках

Печатникипожарангар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Все мнения
О проекте