Движение перекрыли в районе крупного пожара в Печатниках

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14А Карта всех событий

В Москве в Печатниках перекрыли движение в районе пожара, который произошел в одном из ангаров. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) во вторник, 10 ноября.

— 3-й Угрешский проезд: движение полностью перекрыто, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в ангаре по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14а. По данным МЧС, из огня спасли четверых человек. Огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Известно, что во время пожара крыша ангара обрушилась. В результате случившегося никто не пострадал, пожарные ликвидировали возгорание в 13:29.

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