Столичные психологи провели более 600 консультаций в резервных госпиталях с октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

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Психологи провели свыше 600 консультаций в Москве с октября 2020 года. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что сотрудники Московской службы психологической помощи населению оказывают помощь в резервных госпиталях. Там находятся пациенты с подтвержденным COVID-19.

— На сегодняшний день психологи провели более 600 консультаций для медиков и для пациентов. Они работают ежедневно в резервных госпиталях в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва» и павильоне №75 на ВДНХ, — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что эксперты Московской службы психологической помощи с октября оказывают психологическую поддержку пациентам и сотрудникам резервных госпиталей и обсервационных центров столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

— Поэтому если заболевшему требуется поговорить с психологом, он может сделать это очно либо дистанционно, используя свой гаджет или выданный планшет, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что консультации с дополненной реальностью организовали в резервных госпиталях Москвы.

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