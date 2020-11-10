Московских студентов перевели на дистанционное обучение до следующего года
Студенты столичных колледжей и вузов будут учиться исключительно в удаленном формате с 13 ноября до 15 января 2021 года. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно документу, учащимся рекомендовано соблюдать домашний режим и как можно реже выходить на улицу, чтобы минимизировать контакты с другими людьми. В этих же целях транспортные карты данной категории учащихся временно заблокируют.
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