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Московских студентов перевели на дистанционное обучение до следующего года
Студенты МАДИ перед началом теста прослушали лекцию про современную культуру / Фото: Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

Московских студентов перевели на дистанционное обучение до следующего года

Ростислав Зубков

Город

Студенты столичных колледжей и вузов будут учиться исключительно в удаленном формате с 13 ноября до 15 января 2021 года. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно документу, учащимся рекомендовано соблюдать домашний режим и как можно реже выходить на улицу, чтобы минимизировать контакты с другими людьми. В этих же целях транспортные карты данной категории учащихся временно заблокируют.

(новость дополняется)

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