Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта РФ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Депутаты Государственной думы утвердили кандидатуру главы компании «Аэрофлот» Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ. Соответствующее решение было принято во вторник, 10 ноября, во время пленарного заседания.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу «Аэрофлота» Виталия Савельева. В понедельник, 9 ноября, профильные комитеты рекомендовали нижней палате парламента утвердить предложенную кандидатуру.

Стоит отметить, что по новой процедуре назначения правительства, принятой после внесения поправок в Конституцию, нижняя палата парламента утверждает министров по предложению премьера, кроме глав силовых ведомств. Последних назначает президент РФ после консультаций с Советом Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку глав Минстроя, Минприроды и Минтранса. При этом министр энергетики Александр Новак станет десятым вице-премьером.

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