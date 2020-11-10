Огонь был везде: очевидец рассказал подробности страшного пожара в 3-м Угрешском проезде

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14Ас3 Карта всех событий

Пожар в промзоне в 3-м Угрешском проезде чуть не перекинулся на административное здание, расположенное неподалеку. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал очевидец.

Сергей работает в магазине «Тюнинг-Спорт», который находится рядом с местом ЧП.

— Мы от места пожара в 100 метрах находимся. Огонь полыхал очень сильно, языки пламени над всей постройкой поднимались метров на пятнадцать. Черный дым столбом шел в небо. Думаю, это все далеко видно было, с территории рынка точно. Горели блок-постройки, это составные конструкции типа бытовок. Рядом с огнем оказалось административное, обычное здание. Огонь почти дошел до него, — объяснил он.

Свидетель рассказал, что на месте работало много пожарных, проезд и подход к территории перекрыли полицией. По словам очевидца, из гидранта, который находится возле магазина, заправились несколько пожарных машин. Всего на месте работало не менее десяти экипажей.

По его словам, обошлось без жертв. По крайней мере, скопления скорых не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в ангаре на юго-востоке Москвы.

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