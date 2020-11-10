В матче чемпионов «Арт-футбола 2020» победила дружба

Эдгард Запашный на матче фестиваля «Арт-футбол 2020» / Фото: Пресс-служба фестиваля «Арт-футбол 2020»

Главный матч фестиваля «Арт-футбол 2020», посвященный 40-летию Олимпиады-80 в Москве, прошел в манеже «Спартак» 4 ноября 2020 года. В этот день команда артистов «Росич-Старко», усиленная звездами политики, бизнеса и представителями СМИ, сыграла с командой «Герои Олимпа», составленной только из олимпийских чемпионов разных эпох по разным видам спорта.

Праздничную атмосферу перед матчем подкрепил «сюрприз» от организаторов — зажигательный танец группы чирлидинга. Девушки выступали в медицинских масках, когда же они открыли лица после танца, все ахнули — группа состояла из олимпийских чемпионок.

— Сегодня действительно знаменательный день, страна отмечает День народного единства. Когда такое политическое мероприятие подкрепляется спортивным — это вдвойне приятно, — резюмировал комментатор матча Григорий Твалтвадзе перед стартовым свистком арбитра.

На последней минуте, когда счет был 9:8 в пользу «Героев Олимпа», арбитр назначил пенальти в их ворота. Тогда на помощь вратарю Владимиру Мышкину на поле выбежали восемь олимпийских чемпионок, но Пьеру Нарциссу, который, видимо, не знал их в лицо, удалось реализовать пенальти, тем самым сведя матч к ничьей, чему искренне обрадовались и игроки, и болельщики.

Из соображений безопасности в условиях пандемии матч проводился без зрителей, но все события транслировались онлайн.

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