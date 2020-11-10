Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на севере Москвы

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Россия, Москва, Дубнинская улица, 79 Карта всех событий

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в ангаре на севере столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве во вторник, 10 ноября.

Инцидент произошел улице Дубнинская, дом 79. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате пожара металлический ангар обрушился.

Из-за возгорания пострадал один человек. Его передали врачам.

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