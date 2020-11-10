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Алексей Немерюк: Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Алексей Немерюк: Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны

Кирилл Николаев

Город

Столичные власти пока не намерены закрывать предприятия общественного питания, принимающие посетителей в дневное время. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

— Пока к этому дело не идет, — заявил он.

Немерюк отметил, что внедренная в Москве система чек-ин в общественных местах направлена в первую очередь на информирование посетителей и сотрудников о возможном контакте с заболевшим коронавирусом. Он добавил, что власти Москвы из-за ограничений по коронавирусной инфекции не планируют вводить меры поддержки кинотеатров и театров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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