Подозреваемых в краже деталей с автомобилей задержали в Подмосковье

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Дрожжино Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже автомобильных деталей.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, по версии следствия, задержанные срезали сабельной пилой катализаторы выхлопных систем двух автомобилей в поселке Дрожжино. Причиненный пострадавшим ущерб превысил 170 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовных дел о краже были задержаны двое приезжих из государств ближнего зарубежья. При обыске у них изъяли пилу, которой, предположительно, были срезаны детали машин.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает «МВД Медиа».

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