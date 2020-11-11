Подозреваемых в краже деталей с автомобилей задержали в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже автомобильных деталей.
Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, по версии следствия, задержанные срезали сабельной пилой катализаторы выхлопных систем двух автомобилей в поселке Дрожжино. Причиненный пострадавшим ущерб превысил 170 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовных дел о краже были задержаны двое приезжих из государств ближнего зарубежья. При обыске у них изъяли пилу, которой, предположительно, были срезаны детали машин.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает «МВД Медиа».
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