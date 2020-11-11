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Посольство РФ сообщило об освобождении из тюрьмы США россиянки Осиповой
Фото: pixabay.com

Посольство РФ сообщило об освобождении из тюрьмы США россиянки Осиповой

Виктория Родимкина

Происшествия

Россиянка Богдана Осипова была освобождена из американской тюрьмы, где она отбывала срок за похищение собственного ребенка. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах в среду, 11 ноября.

— Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», штат Коннектикут. Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке, — говорится в сообщении.

Посольство также сообщило, что продолжит добиваться возвращения женщины в Россию.

Ранее стало известно, что Богданова полностью отбыла трехлетний тюремный срок за похищение своего ребенка и его вывоз за пределы США. При этом ранее федеральный прокурор Стивен Макаллистер потребовал от имени правительства Штатов остановить процедуру освобождения россиянки из-за обнаруженных якобы ложных данных о месте будущего проживания в ожидании повторного приговора. Как отмечал прокурор, Осипова гарантировала, что будет жить с отчимом и матерью в доме в нью-йоркском районе Квинс, однако родители с недавних пор проживают на территории РФ

Напомним, россиянка покинула США с ребенком от экс-супруга Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда ждала их второго общего ребенка. Ее арестовали в 2017 году, когда она приехала в Соединенные Штаты для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они в настоящее время проживают в России с тетей в Калининградской области.

Читайте также: Суд США постановил освободить осужденную за похищение своего ребенка россиянку

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