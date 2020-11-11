Посольство РФ сообщило об освобождении из тюрьмы США россиянки Осиповой

Фото: pixabay.com

Россиянка Богдана Осипова была освобождена из американской тюрьмы, где она отбывала срок за похищение собственного ребенка. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах в среду, 11 ноября.

— Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», штат Коннектикут. Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке, — говорится в сообщении.

Посольство также сообщило, что продолжит добиваться возвращения женщины в Россию.

Ранее стало известно, что Богданова полностью отбыла трехлетний тюремный срок за похищение своего ребенка и его вывоз за пределы США. При этом ранее федеральный прокурор Стивен Макаллистер потребовал от имени правительства Штатов остановить процедуру освобождения россиянки из-за обнаруженных якобы ложных данных о месте будущего проживания в ожидании повторного приговора. Как отмечал прокурор, Осипова гарантировала, что будет жить с отчимом и матерью в доме в нью-йоркском районе Квинс, однако родители с недавних пор проживают на территории РФ

Напомним, россиянка покинула США с ребенком от экс-супруга Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда ждала их второго общего ребенка. Ее арестовали в 2017 году, когда она приехала в Соединенные Штаты для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они в настоящее время проживают в России с тетей в Калининградской области.

Читайте также: Суд США постановил освободить осужденную за похищение своего ребенка россиянку