Чешская разведка сообщила об угрозе третьей мировой войны

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Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Об этом сообщается в отчете чешской военной разведки за 2019 год, который был опубликован на ее сайте.

В отчете говорится, что вероятный глобальный конфликт пока находится на первом этапе подготовки.

— Происходит формирование мышления тех, кто будет способен и захочет в него активно вступить. Постепенно определяются технические средства, с применением которых он может вестись, — уточнили в документе.

По мнению разведки, если люди не смогут предугадать последствия собственных действий, то ошибочные инструкции могут привести к взаимному уничтожению.

Особую опасность представляет злоупотребление прогрессивными технологиями, отметили в отчете. Третью мировую войну могут спровоцировать кибератаки или нападение с помощью беспилотников, которые могут быть переделаны в боевые.

Военный конфликт также может спровоцировать рост напряженности между Америкой, Россией и Китаем. На фоне противостояния стран слабеет институт международного права, уточнили в ведомстве.

Ранее эксперты оценили вероятность начала третьей мировой войны. Так, по мнению одних, в ближайшее время невозможна мировая война, так как сама система военных конфликтов поменялась, как и человечество. Другие считают, что для мировой войны повода нет, а вот вероятность реанимации ряда локальных конфликтов довольно высока.

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