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Еще 3,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 3,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Вероника Кузьминова

Общество

Столичные врачи за сутки выписали 3857 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 11 ноября.

Общее число людей, победивших коронавирус, составило 350,7 тысячи человек, передает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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