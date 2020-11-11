Платформа #Москвастобой рассказала о работе сотрудников столичных парков 

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Онлайн-выставка «Невидимые профессии московских парков» появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Ее посвятили девятилетию Мосгорпарка.

Посетители сайта #Москвастобой узнают, чем занимается орнитолог и как работает служба зеленого хозяйства в Парке Горького. Также жителям столицы расскажут о буднях заведующей сектором лошадей в «Коломенском».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Всего о своей работе рассказали 18 специалистов столичных парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что туристический сервис Russpass, медиаплатформа #Москвастобой и Музей Москвы проводят экскурсии в онлайн-формате по паркам города. В новых выпусках жителям расскажут о парке Победы и «Сокольниках». Москвичи узнают, что площадь первого составляет 135 гектаров. Он является одним из крупнейших в мире мемориальных комплексов, которые посвящены победе в Великой Отечественной войне.

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