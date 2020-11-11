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Скончался премьер-министр Бахрейна
Фото: khalifabinsalman.bh

Скончался премьер-министр Бахрейна

Виктория Родимкина

Общество

Премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа умер в среду на 85-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство BNA со ссылкой на сообщение королевского двора 11 ноября.

Уточняется, что глава правительства скончался в американской клинике, где он проходил лечение. Дата похорон принца будет назначена после того, как его тело доставят на родину. В стране объявили недельный траур.

Советник короля Набиль Хамр в Twitter-аккаунте подтвердил смерть премьер-министра.

— Скончался премьер-министр Халифа бен Сальман Аль Халифа, — написал он.

Халифа бен Сальман Аль Халифа был одним из самых влиятельных людей при дворе, он приходился дядей королю страны. Пост премьер-министра он занимал с 1971 года.

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