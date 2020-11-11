Новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID-19 за сутки установлен в России

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 11 ноября.

Ранее сообщалось, что за сутки в стране от коронавируса скончались 432 человека. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.

Кроме того, стало известно, что в России за сутки выявили 19 851 случай заболевания коронавирусом за сутки. Рекорд по числу выявленных зараженных пациентов за сутки был зафиксирован два дня назад — 9 ноября. Тогда за сутки выявили 21 798 заболевших.

По последним данным, в России выявили 1 836 960 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.

Ранее столичный мэр сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с пандемий в стране управляемой.

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