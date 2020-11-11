Голикова сообщила о тяжелой ситуации с коечным фондом в регионах РФ

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 российских регионах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 11 ноября, во время встречи с депутатами Государственной думы.

Она уточнила, что речь идет о субъектах, где стационары загружены на 90 процентов. Кроме того, еще в четырех регионах заняты свыше 95 процентов коек. Это Хакасия, Чувашия, Ивановская область и Еврейская автономная область.

Ранее Голикова заявила, что показатель распространения нового типа коронавирусной инфекции превышен в 35 российских регионах.

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