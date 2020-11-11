Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Попова: Удельный вес тяжелых больных с COVID не меняется с начала марта
Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Попова: Удельный вес тяжелых больных с COVID не меняется с начала марта

Евгения Звощик

Общество

Удельный вес тяжелых больных с новым типом коронавирусной инфекции не меняется с начала марта. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 11 ноября, во время встречи с депутатами Государственной думы.

— Вместе с тем удельный вес тяжелых форм не меняется с начала марта и не превышает четыре процента, — передает слова главы ведомства РИА Новости.

Кроме того, Попова сообщила, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на минувшей неделе составлял 13 на 100 тысяч населения. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока удается удерживать ситуацию управляемой.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Прогнозируем, что в ближайшие недели нас ждет сложная ситуация с COVID-19

здоровье пациентовАнна Поповакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Елена Зяббарова
Елена Зяббарова

Субсидии и льготы сохранят для всех

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Детям некогда учиться, взрослым негде голосовать

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Все мнения
О проекте