Попова: Удельный вес тяжелых больных с COVID не меняется с начала марта

Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Удельный вес тяжелых больных с новым типом коронавирусной инфекции не меняется с начала марта. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 11 ноября, во время встречи с депутатами Государственной думы.

— Вместе с тем удельный вес тяжелых форм не меняется с начала марта и не превышает четыре процента, — передает слова главы ведомства РИА Новости.

Кроме того, Попова сообщила, что показатель заболеваемости COVID-19 в России на минувшей неделе составлял 13 на 100 тысяч населения. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока удается удерживать ситуацию управляемой.

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