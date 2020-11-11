Мурашко сообщил о снижении стоимости препарата «Фавипиравир»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Цена на препарат от нового типа коронавирусной инфекции «Фавипиравир» снизилась в четыре раза. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 11 ноября, во время встречи с депутатами Государственной думы.

Он уточнил, что препараты от вируса появлялись на рынке с изначальной стоимостью до 22 тысяч рублей.

— Сегодня, скажем, «Фавипиравир», предельно зарегистрированная цена — это 100 рублей за таблетку, — пояснил глава Минздрава.

Он добавил, что в среднем цена за упаковку составляет без НДС и розничной надбавки пять тысяч рублей, передает РИА Новости.

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