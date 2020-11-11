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Эксперт назвала новое средство от COVID-19
Фото: sputnikvaccine.com

Эксперт назвала новое средство от COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Заведующая лабораторией микологии научного центра «Вектор» профессор Тамара Теплякова назвала еще одно средство от COVID-19.

Как рассказала эксперт, водный экстракт березового гриба (чаги) подавляет действие коронавируса. Такой раствор обладает способностью повышать текучесть крови. Это важно потому, что после заражения COVID-19 у больного повышается свертываемость крови, что, в свою очередь, увеличивает риск тромбоза. Специалист уточнила, что сама переболела коронавирусом и проверила действия чаги на себе и своей семье, сообщает ОТР.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что житель Московской области оформил страховку от коронавируса. После перенесенного заболевания мужчина получил выплаты по договору в размере 50 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге с 14 ноября вводятся новые ограничения из-за пандемии коронавируса на два месяца. Соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. С указанной даты жители города будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Мероприятия с численностью более 50 человек будут проходить только после согласования с властями города, информирует Nation News.

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