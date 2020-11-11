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Названа поза для фотографирования, которая скрывает морщины и недостатки
Фото: instagram.com/georgialouiseharrison

Названа поза для фотографирования, которая скрывает морщины и недостатки

Захар Чайченко

Звезды

Популярные Instagram-модели нашли позу, которая скрывает все морщины и неровности лица.

Моду на The Natural Facelift задала бывшая жена американского рэпера Трэвиса Скотта Кайли Дженнер. 23-летняя модель опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором она запечатлена в купальнике лицом к камере. При этом обе руки Дженнер расположились на голове звезды, оттягивая волосы назад.

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seas the day baby

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Как отмечают журналисты издания The Sun, в таком положении вместе с волосами натягивается и кожа на лбу позирующего, избавляя его от морщин.

Данную позу Дженнер оценили и другие звезды. Таким образом, похожие кадры в купальниках появились у телезвезд Зары Макдермотт, Джорджии Харрисон, Мауры Хиггинс и других.

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