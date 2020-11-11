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Росгвардейцы нашли ушедшего из дома подростка в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Росгвардейцы нашли ушедшего из дома подростка в Москве

Кирилл Николаев

Общество
Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной Росгвардии нашли 16-летнего подростка, который ушел из дома. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мальчик отсутствовал дома более четырех дней. Родители не смогли самостоятельно найти сына и обратились за помощью в правоохранительные органы.

В районе Саянской улицы росгвардейцы обратили внимание на подростка, который был схож по приметам с разыскиваемым. Они выяснили, что мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Сотрудники Росгвардии отвезли подростка в территориальный отдел полиции. Позднее его передали родителям.

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