Росгвардейцы нашли ушедшего из дома подростка в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной Росгвардии нашли 16-летнего подростка, который ушел из дома. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мальчик отсутствовал дома более четырех дней. Родители не смогли самостоятельно найти сына и обратились за помощью в правоохранительные органы.

В районе Саянской улицы росгвардейцы обратили внимание на подростка, который был схож по приметам с разыскиваемым. Они выяснили, что мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Сотрудники Росгвардии отвезли подростка в территориальный отдел полиции. Позднее его передали родителям.

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