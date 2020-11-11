Родившая в 52 года ясновидящая дала совет планирующим детей женщинам

Фото: instagram.com / golunovaofficial

В конце октября 52-летняя финалистка «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова стала мамой в четвертый раз. У нее родилась дочь.

На своей странице в Instagram ясновидящая опубликовала видеообращение и поблагодарила поклонников за поздравления. Она дала совет женщинам, подчеркнув, что в вопросе планирования детей «нужно рассчитывать только на себя».

— Знаете, жизнь такая интересная. Это сейчас мне повезло. У меня есть мужчина, который подставит свое плечо и поможет с дочкой. Но не всегда так было, — отметила Голунова.

По ее словам, рожая ребенка, женщина вряд ли думает о том, кто будет помогать с его воспитанием. Она делает это прежде всего для себя. Если настанут нелегкие времена, ясновидящая посоветовала «собрать всю волю в кулак» и переступить через сложности.

— Надо иметь выдержку воли. Хорошо, когда есть помощь, но когда ее нет, то приходится собраться, — добавила Голунова.

Женщина не скрывает, что находится на седьмом небе от счастья после рождения четвертого ребенка.

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