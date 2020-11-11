Оппозиция Армении не смогла добиться отставки Пашиняна через парламент

Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Заседание совета парламента Армении, который должен решить вопрос о повестке возможного внеочередного заседания Национального собрания темы об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщила депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян в среду, 11 ноября.

Она уточнила, что на заседание не пришли три парламентария, которые относятся к правящей партии «Мой шаг». Стоит отметить, что для кворума экстренного заседания необходимо 33 депутата от правящего блока, передает ТАСС.

Напомним, 11 ноября в Ереване состоялась массовая акция оппозиции — ее участники требовали отставки премьер-министра Армении Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В Специальной следственной службе Армении позже сообщили, что в связи с акцией протеста армянской оппозиции было возбуждено уголовное дело.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня. Позже главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе.

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