Расписание электричек на Казанском направлении МЖД изменится 12 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, станция Куровская Карта всех событий

Расписание электричек Черустинской ветки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 12 ноября. Об этом сообщили на сайте МЖД.

Изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на участке Авсюнино — Куровская. В связи с этим из расписания временно будет выведено несколько электричек, выполняющих рейсы на участках Куровская — Шатура, Куровская — Черусти, Шатура — Куровская и Черусти — Куровская. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия.

МЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Читайте также: Компенсационные автобусы пустят на Савеловском направлении из-за путевых работ