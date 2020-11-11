Расписание электричек на Казанском направлении МЖД изменится 12 ноября
Расписание электричек Черустинской ветки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 12 ноября. Об этом сообщили на сайте МЖД.
Изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на участке Авсюнино — Куровская. В связи с этим из расписания временно будет выведено несколько электричек, выполняющих рейсы на участках Куровская — Шатура, Куровская — Черусти, Шатура — Куровская и Черусти — Куровская. У некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия.
МЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
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