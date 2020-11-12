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Эффективность березового гриба от COVID-19 оценят до конца года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эффективность березового гриба от COVID-19 оценят до конца года

Татьяна Плотникова

Общество

Эффективность препарата от коронавирусной инфекции на основе экстракта чаги (березового гриба) будет изучена в ходе экспертизы, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняет Роспотребнадзор, в соответствующее ведомство подана заявка на патент «Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19». В настоящее время проводится экспертиза, результаты которой станут известны не ранее конца текущего года.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что до настоящего времени средство проверялось лишь на культуре клеток — в таких случаях оно действительно проявило противовирусную дозозависимую активность.

Однако исследования с участием пациентов-добровольцев до сих пор не проводились, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что российские исследователи из центра «Вектор» нашли свыше 15 соединений для создания лекарств от коронавируса.

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Читайте также: Чага против коронавируса: спасет ли березовый гриб в пандемию

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