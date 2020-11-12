Астролог рассказала, как расшифровать «волны ноября»

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, на что следует обратить внимание, исходя из событий, которые происходят в жизни в ноябре.

По словам эксперта, те, в чью жизнь в последний осенний месяц ворвались новые идеи или произошли неожиданные яркие изменения, находятся на волне Урана. Таким людям нужно вспомнить, что произошло с ними в мае, и связать эти события с текущим моментом. Еще одна волна Урана ожидается в марте будущего года, предупредила Володина.

Если сейчас в жизни происходит что-то «очень эмоциональное, нежное, проникновенное или что-то странное и смутно-непонятное», человек находится на волне Нептуна. Эти события пришли в вашу жизнь впервые летом 2019 года, продолжились в марте текущего года, а окончательный результат видим сейчас – в ноябре-декабре, рассказала астролог.

Чувство придавленности ситуацией или того, что «жизнь закручивает вокруг вас масштабные процессы», говорит о волне Плутона, который «играет» с такими людьми еще с апреля-мая прошлого года.

— Дожимайте, доделывайте, завершайте! — рекомендует Володина в своем Instagram.

Ранее Василиса Володина объяснила, как распознать зеркального соперника.

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