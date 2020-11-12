Потливость связали с опасным заболеваем нервной системы

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Потливость без видимой причины может сигнализировать о развитии опасного заболевания, связанного с нервной системой. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Речь идет о болезни Паркинсона. О развитии этого недуга может свидетельствовать потоотделение в верхней части тела. При этом симптомы заболевания развиваются постепенно и незаметно.

Людей предупредили, что при появлении потоотделения без очевидной причины нужно обратиться ко врачу, передает Express.

Болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Характеризуется нарушением мелкой моторики, мимики, а также неконтролируемым тремором конечностей.

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