Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Потливость связали с опасным заболеваем нервной системы
Фото: depositphotos.com

Потливость связали с опасным заболеваем нервной системы

Вероника Кузьминова

Здоровье

Потливость без видимой причины может сигнализировать о развитии опасного заболевания, связанного с нервной системой. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Речь идет о болезни Паркинсона. О развитии этого недуга может свидетельствовать потоотделение в верхней части тела. При этом симптомы заболевания развиваются постепенно и незаметно.

Людей предупредили, что при появлении потоотделения без очевидной причины нужно обратиться ко врачу, передает Express.

Болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Характеризуется нарушением мелкой моторики, мимики, а также неконтролируемым тремором конечностей.

Читайте также: Названы особенности лечения коронавируса у людей с диабетом и артритом

болезнь Паркинсонапотсимптом
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Трагедия под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сестры немилосердия: как защитить от них детей

Ян Арт
Ян Арт

Свободы без ответственности не бывает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте