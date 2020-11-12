Более 66,7 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии провели 66,7 миллиона исследований на выявление нового типа коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 12 ноября.

За минувшие сутки в РФ проведена 591 тысяча тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в России находятся 439 617 человек с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 52 миллиона. Кроме того, врач рассказал, сколько потребуется времени на полную реабилитацию после COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В центре Гамалеи назвали главную трудность борьбы с COVID-19