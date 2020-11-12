«Очень красивая девочка»: детское фото звезды «Сватов» умилило поклонников
Страница поклонников звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко в Instagram пополнилась детским снимком того времени, когда она еще ходила в школу.
— Это детство, — лаконично написали фанаты артистки под фотографией.
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Публикация от Татьяна Кравченко (@tat_kravchenko)
Реакция подписчиков не заставила себя ждать.
«Очень красивая девочка Таня»; «Такое впечатление, что не изменилась»; «Можно сразу узнать», — написали они под публикацией.
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