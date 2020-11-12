«Очень красивая девочка»: детское фото звезды «Сватов» умилило поклонников

Фото: instagram.com/tat_kravchenko

Страница поклонников звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко в Instagram пополнилась детским снимком того времени, когда она еще ходила в школу.

— Это детство, — лаконично написали фанаты артистки под фотографией.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать.

«Очень красивая девочка Таня»; «Такое впечатление, что не изменилась»; «Можно сразу узнать», — написали они под публикацией.

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