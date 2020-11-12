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Сотрудники Росгвардии в Москве задержали угрожавшего ножом кассиру мужчину
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали угрожавшего ножом кассиру мужчину

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичные росгвардейцы задержали москвича, который угрожал сотруднику магазина ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в четверг, 12 ноября.

Во время патрулирования территории на севере столицы сотрудники Росгвардии получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов.

Стало известно, что в ходе конфликта злоумышленник достал кухонный нож и начал угрожать кассиру. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. Через несколько минут росгвардейцы задержали его недалеко от магазина.

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