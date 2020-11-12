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Соцкарты студентов заблокируют после перехода вузов Москвы на дистанционное обучение
Фото: pexels.com / Ivan Samkov

Соцкарты студентов заблокируют после перехода вузов Москвы на дистанционное обучение

Виктория Родимкина

Город

Социальные карты студентов в Москве заблокируют после того, как учебные учреждения города перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 ноября.

— То, что касается проезда на транспорте. После того, как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Сергей Собянин рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в столице. Он отметил, что количество выявляемых случаев инфекции в стуки достигло 6 тысяч.

Напомним, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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