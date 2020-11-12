Пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 40 процентов из-за COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Пассажиропоток в общественном транспорте столицы снизился на 40 процентов из-за ковидных ограничений по сравнению с 2019 годом. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что горожане стали пользоваться личным транспортом. Также часть жителей города находится дома в самоизоляции.

— Конечно, удалось (снизить пассажиропоток в Москве на общественном транспорте — прим. «ВМ»). И те, кто постоянно пользуется метрополитеном, наземным общественным транспортом, электричками, они это видят. У нас в целом где-то на 40 процентов по сравнению с прошлым годом стало меньше граждан передвигаться на общественном транспорте, — уточнил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент на общественном транспорте передвигается около 350–370 тысяч человек каждый день.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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