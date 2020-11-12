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Ряд налоговых льгот на недвижимость продлили в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ряд налоговых льгот на недвижимость продлили в Москве

Виктория Родимкина

Город

Московская городская дума одобрила продление ряда налоговых льгот. Так, будут внесены изменения в налогообложение некоторых объектов недвижимости и предпринимательской деятельности. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, закон об изменениях в налоговое законодательство города был принят в двух чтениях 11 ноября.

Согласно документу, на пять лет продлена льгота в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении транспорта, который используют для Московского центрального кольца. По словам главы департамента, это позволит сохранить стоимость проезда для граждан на приемлемом уровне.

— Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, к которым может применяться патентная система налогообложения (ПСН). В него включены животноводство, растениеводство и услуги, связанные с этими видами деятельности, — уточнили в пресс-службе департамента.

Также гаражи, машино-места, нежилые объекты на земельных участках для личного подсобного хозяйства переводятся на налогообложение от кадастровой стоимости.

—При этом предусмотрено освобождение от налога гаражей в собственности гаражно-строительных кооперативов. Также предусмотрено освобождение от налога для организаций — владельцев многоэтажных гаражей-стоянок, — сказал Кирилл Пуртов.

Кроме того, на пять лет продлено действие льготы по налогу на имущество океанариумов.

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