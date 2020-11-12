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Сергей Собянин оценил вероятность введения локдауна в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин оценил вероятность введения локдауна в Москве

Виктория Родимкина

Город

Столица старается избежать полного локдауна в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 12 ноября.

Глава города отметил, что в других странах из-за пандемии вводят полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, а также закрывают все предприятия.

— Но мы стараемся избежать этих решений, принимая, на мой взгляд, своевременные решения по частичным закрытиям, по частичным карантинным мероприятиям, по жестким требованиям к масочному режиму, развитию больничной, госпитальной сети и так далее, — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что такие решения могут помочь столице не допустить таких же событий, как в европейских странах.

Ранее столичный мэр объяснил запрет на работу ресторанов, баров и кафе в ночное время.

Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввел дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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