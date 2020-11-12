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Учителю объявили выговор после скандального видео с детьми в казанской школе
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Учителю объявили выговор после скандального видео с детьми в казанской школе

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети набирает популярность видео, снятое в одной из школ в Казани. На кадрах видно, что ученики пятого класса ссорятся, а мать девочки кричит на ученика. После этого дочь женщины выливает ему на голову холодный чай.

По данным местных СМИ, конфликт в школе произошел накануне. Ученик вылил чай на портфель девочки после того, как она кинула в него ручку. Сторожу школы и классному руководителю объявлен выговор.

Видео: Telegram-канал «НТВ»

В Управление образования Казани сообщили, что после скандального случая в школе была создана конфликтная комиссия. Конфликт был урегулирован, родители не имеют претензий друг к другу.

Мама девочки, просмотрев видеозапись, осознала свою ошибку и раскаялась. С мальчиком работал школьный психолог, пятиклассник находится в нормальном состоянии и продолжает учебу, сообщает «ТатарИнформ».

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