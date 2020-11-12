Столичные власти назвали число закрывшихся из-за COVID-19 промпредприятий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во время пандемии коронавирусной инфекции в Москве закрылись 15 крупных и средних промышленных предприятий. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, часть этих предприятий уже была в процедуре банкротства. Пандемия просто ускорила этот процесс. Три завода переехали в другие регионы в рамках сокращения.

Прохоров добавил, что основные системообразующие для Москвы предприятия не пострадали.

— Произошло снижение выручки, и мы увидели снижение по налогам. Но таких моментов, которые вызывали бы ужас, мы не наблюдали, — цитирует Прохорова Интерфакс.

Он отметил, что в бюджете города на трехлетний период не предусмотрены дополнительные меры поддержки промышленных предприятий к уже существующим.

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